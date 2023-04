A cura della Redazione

Sospeso il mercato settimanale del venerdì a Torre Annunziata. Stamattina, in zona stadio Giraud, non c'erano le tradizionali bancarelle che animano la fiera.

Il motivo è legato agli interventi di rifacimento del manto stradale che interesseranno diverse zone della città, che il prossimo 11 maggio vedrà transitare il Giro d'Italia nel corso della tappa napoletana. Tra queste, anche via Tagliamonte e via Simonetti, nelle immediate vicinanze del mercato.

La presenza degli stands dei venditori avrebbe creato ulteriori disagi per la viabilità nell'area, considerato il consistente afflusso di persone che si recano a fare acquisti. A ciò si aggiunge il fatto che oggi è in programma la competizione ciclistica "Giro del Mediterraneo in rosa" che attraversarà anche via Pastore, la zona del casello autostradale di Torre Annunziata Nord e via Casa Cirillo.