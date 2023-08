Lido Mappatella: anche se in forte ritardo per la stagione balneare inoltrata, sono iniziati i lavori per rendere più accogliente l’arenile pubblico di Torre Annunziata.

Sul Lido Mappatella c’è un progetto di più ampio respiro, che però troverà attuazione per la prossima estate. Sarà il regalo di addio da parte della Commissione straordinaria, che nel frattempo ha insistito fortemente affinché venissero realizzate alcune opere indispensabili per i bagnanti: il ripristino dell’accesso per i disabili, completamente insabbiato e ora riportato alla luce; l’isoletta ecologica per “nascondere” i contenitori dei rifiuti; l’installazione di docce con relativo impianto idrico; il posizionamento di servizi igienici chimici pubblici; la rimozione delle erbacce con la pulizia della spiaggia.

L’arenile pubblico di via Marconi è frequentato non solo da cittadini torresi e quelli dell’hinterland, ma anche da tantissimi turisti che alloggiano nelle strutture ricettive presenti in città (B&B e Case Vacanze). Era ora, quindi, che si pensasse di dare un po’ di decoro ad una spiaggia che non ha nulla da invidiare a quelle più rinomate, per l’ampiezza, la sabbia vulcanica e la vicinanza al centro cittadino. Peccato solo che le acque non siano da “bandiera blu”, ma ancora qualche anno (la Regione Campania e la Gori hanno fissato per l’anno 2025 il termine ultimo per il completamento dei lavori di bonifica del fiume Sarno e di tutto il litorale vesuviano) e finalmente avremo un mare balneabile e, si spera, anche pulito 365 giorni all’anno.

Ultimo problema l’ex Lido Santa Lucia. Bisogna assolutamente che lo stabilimento balneare riapra i battenti e offra ai cittadini le strutture e i servizi di cui dispone, tra cui una piscina olimpica.