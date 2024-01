Una serata all’insegna della gastronomia e della cultura all’istituto superiore “Graziani” di Torre Annunziata.

Oggi, venerdì 19 gennaio, alle ore 18, la scuola si aprirà al territorio per dare un saggio di bravura dei propri studenti e chef, presentando pietanze succulente che rallegreranno il gusto dei presenti. L’iniziativa, dedicata ai “Sapori di terra”, sarà incentrata su piatti tipici napoletani, salsiccia e friarielli e filatura di mozzarella.

“Vi prenderemo per la gola” è il motto della manifestazione, la terza di cinque, dopo “Pizza night” e “Dolce Natale”, alla quale seguiranno “Pasta night” e “Carnevale”. L’istituto superiore per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha inteso così promuovere la propria eccellente offerta didattica, offrendo ai ragazzi che volessero seguire questa strada un’importante opportunità lavorativa per il loro futuro.

Nell’ambito della serata sarà anche presentato il libro ”Voiello. Una famiglia di Torre Annunziata pioniera ed eccellenza dell’arte bianca italiana”, i cui autori sono Salvatore Cardone, Vincenzo Marasco e Antonio Papa, tre storici locali che in oltre dieci anni di ricerche sono riusciti a ricostruire l’albero genealogico e la vita di questi famosi imprenditori pastai. Arricchendo la loro voluminosa opera di atti, documenti, foto e etichette d’epoca. E, nel contempo, sfatando la falsa convinzione che i Voiello fossero di origine svizzera, attribuendo come nonno a Giovanni Voiello, fondatore del pastificio, un certo “August Van Vittel”, un tecnico venuto nel Regno delle due Sicilie per lavorare alla prima ferrovia italiana, la Napoli- Portici, inaugurata nel 1839. La serata sarà presentata dalla dirigente scolastica professoressa Annamaria Papa.