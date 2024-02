A cura della Redazione

Il feretro di Monsignor Raffaele Russo è giunto alle ore 17,00, proveniente da Napoli, nella Basilica della Madonna della Neve di Torre Annunziata, dove il prelato è stato rettore per oltre 20 anni.

Ad attenderlo all’ingresso della chiesa tantissimi fedeli, molti in lacrime, insieme ai rappresentanti del clero torrese.

Alle ore 20,00 ci sarà la veglia funebre; poi alle ore 23,00 la Basilica sarà chiusa per poi riaprire domani, sabato 24 febbraio, alle ore 7,30. Quattro ore dopo, alle ore 11,30, si svolgeranno i funerali.

Per l’occasione è previsto un grande afflusso di fedeli, non solo da Torre Annunziata. Don Raffaele, infatti, è nativo di Pomigliano d’Arco e ha svolto la sua missione sacerdotale prima a Scafati e poi, per molti anni, a Boscoreale, presso la chiesa dell’Immacolata Concezione.