Progetto definitivo PNRR stadio Alfredo Giraud. E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Torre Annunziata il progetto per i “lavori di adeguamento normativo e funzionale" dello stadio comunale “Alfredo Giraud”.

Come anticipato anche da un nostro articolo, la progettazione ha subito ritardi per alcune prescrizioni che hanno portato modifiche al progetto originario.

Quella più sostanziale è stata la diversa allocazione del settore ospiti. Non più lato “Distinti”, bensì verso la parte nord del settore “Tribuna”, separato dal restante settore da una piccola area “cuscinetto”. Ciò ha comportato lo stralcio dall’intervento di ogni lavorazione relativa ai settori “Distinti” e “Ospiti”, che rimarranno al momento off limits per i tifosi. Troppo alti i costi per la loro riqualificazione, risorse che il Comune attualmente non dispone. Alla fine lo stadio avrà una capienza di circa 3.500 posti.

Va detto tuttavia che l’impianto sportivo, così come ristrutturato, sarà idoneo per il campionato dilettanti, anche se solo per partite diurne, ma non è omologabile per il campionato di Lega Pro. Mancano, infatti, alcune prescrizioni: l’adeguamento dell’attuale impianto di illuminazione; la creazione di un’area di prefiltraggio esterna; l’adeguamento dell’impianto audio all’interno dello stadio, il ripristino dell’impianto di videosorveglianza e la dotazione di 5 tornelli a tutt’altezza per i varchi di ingresso all’area di massima sicurezza. Tali lavori saranno programmati in una seconda fase, presumibilmente con l'insediamento della prossima amministrazione comunale.

In cosa consisteranno il lavori in programma allo stadio Giraud

In definitiva i lavori previsti comprendono: il rifacimento del terreno di gioco, omologato anche per i campionati professionistici e degli impianti annessi; il rispristino dei locali di servizio del settore Curva e relative barriere di protezione; il rispristino dei locali di servizio del settore Tribuna e relative barriere di protezione; il rispristino dei locali di servizio del settore “Ospiti” e relative barriere di protezione; i lavori di manutenzione delle aree esterne; i lavori di adeguamento impiantistici nei settori oggetti di intervento.

Il costo complessivo dei lavori dell’appalto integrato ammonta a 1.659.676,43 euro, di cui all’incirca 900mila euro destinati al manto erboso (Fifa Quality Pro).

Presto sarà convocata una conferenza di servizi con tutti gli Enti sovracomunali deputati ad esprimere un parere, e solo quando ciascuno di essi si sarà espresso, potranno finalmente iniziare i lavori.