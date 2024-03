A cura della Redazione

Il giorno 5 aprile 2024, presso la sede del Centro per l'Impiego di Pompei (CPI), sita in viale Mazzini 104, un’azienda leader nella grande distribuzione ricerca personale per i propri supermercati di Pompei, Torre del Greco, Piano di Sorrento e Scafati, incontrerà i potenziali candidati per i seguenti profili: Operatori alle casse, Addetti sala (organizzazione e disposizione della merce sugli scaffali, ordine e pulizia del punto vendita, assistenza alla clientela), Addetti BLS/surgelati, Addetti al banco di panetteria, cucina e pasticceria.

Requisiti: età compresa tra i 18 e i 50 anni; possesso di diploma di scuola secondaria superiore; ottime capacità comunicative, relazionali e organizzative; preferibile una pregressa esperienza nella mansione; automunito;

Addetti macelleria - Addetti pescheria - Addetti panetteria- Addetti gastronomia - Addetti pasticceria - Addetti ortofrutta. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 55 anni; possesso di diploma di scuola secondaria superiore; conoscenze e competenze tecniche nella lavorazione dei prodotti, utilizzo coltelli e strumenti di lavoro, e nel rispetto delle norme di sicurezza alimentare; preferibile una pregressa esperienza nella mansione; automunito.

Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 29 marzo 2024 all’indirizzo e-mail fieralavoropompei@regione.campania.it, indicando specificamente il relativo profilo di interesse e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi. Con l'adesione, si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03. Il CPI di Pompei procederà ad una preselezione dei curricula pervenuti, ed i candidati preselezionati riceveranno un’e-mail di convocazione contenente le indicazioni relative all’orario in cui si svolgerà il colloquio con l’azienda interessata.

Potrebbero interessarti:

Il Centro per l'Impiego di Pompei cerca camerieri, cuochi e pizzaioli

Importante struttura ricettiva di Pompei cerca personale. Ecco i profili

Il CPI di Pompei seleziona personale nel settore degli arredamenti navali