A cura della Redazione

I vicoli del quartiere Provolera set per un servizio fotografico.

Nella giornata di ieri pomeriggio, venerdì 31 maggio, fotografi e modelli hanno immortalato scatti tra i vicoli del quartiere Provolera di Torre Annunziata, suscitando la curiosità tra gli abitanti del rione.

L’iniziativa è stata del giovane Francesco Caraviello, 21 anni, presidente di Discovery Queer, organizzazione non profit di arte, cultura, cinema, fotografia di Torre Annunziata. Ha partecipato al servizio fotografico, oltre a modelli e modelle torresi e napoletani, anche Davide De Martino, fratello del famoso conduttore Stefano, con cui la Rai ha sottoscritto ultimamente un accordo pluriennale.

(Nella foto, da sinistra: Daniele De Martino e Angelo Micillo)

Gli scatti saranno prossimamente esposti in una mostra a Napoli nell’ambito di un evento organizzato dallo stesso Francesco Caraviello.

(Nella foto sopra, Francesco Caraviello, candidato, peraltro, alle prossime elezione comunali)

Il quartiere Provolera sta man mano risorgendo dalle ceneri. Ora non è più considerato il quartiere del malaffare, ma il luogo dove si possono ammirare i murales gentili, opera di artisti torresi.

Questa trasformazione è opera anche del Comitato di quartiere presieduto dalla dinamica Rosaria Langella (nella seconda foto sotto insieme a Tina De Simone), che nel corso degli ultimi tempi è stata promotrice di diversi eventi socio-culturali che hanno attirato l’attenzione dei mass-media locali.

La stessa pugile olimpionica Irma Testa ha girato un video tra i vicoli del quartiere dove è nata e vissuta per evidenziarne, appunto, il nuovo look e la metamorfosi che ha subito il rione in questo ultimo anno.