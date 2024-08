Si è svolto nella storica sede di Molino Caputo l’atteso incontro tra Salvatore Amura, Amministratore Delegato di Valore Italia, e Antimo Caputo, CEO di Molino Caputo, il cui obiettivo era la definizione dei prossimi passi per celebrare al meglio il 100° anniversario dalla nascita di Molino Caputo, con un progetto destinato a giovani artisti italiani.

Il progetto propone l'istituzione del “Premio Caputo”, un concorso dedicato al connubio Arte e Cibo, rivolto agli studenti e agli artisti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Cibo come nutrimento per l’anima, come idea o visione.

Durante questo incontro, un dettaglio particolare ha catturato l’attenzione di Amura: una fotografia storica raffigurante il porto di Torre Annunziata all’inizio del Novecento, opera di Alinari, esposta negli uffici del Molino nella prestigiosa sala delle esposizioni.

Di genitori torresi, Amura ha chiesto il motivo della presenza di quella bella foto che ricorda il passato da protagonista che ebbe Torre Annunziata nel campo molitorio.

“Questa foto - ha spiegato Antimo Caputo - rappresenta molto più di un ricordo storico. È un tributo alle nostre origini. Il porto di Torre Annunziata era un centro nevralgico per l'arrivo del grano, per la sua lavorazione e smistamento in tutto il meridione. Questa foto è un simbolo del nostro legame con la tradizione e con le persone che hanno reso possibile la nostra attività, lavorando instancabilmente per garantire che il grano arrivasse a destinazione.”

La scoperta ha suscitato emozione, rivelando un legame profondo tra la storia di Torre Annunziata e le origini di Molino Caputo, simbolo di tradizione e rispetto per il passato.