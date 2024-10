A cura della Redazione

Festa del 22 Ottobre a Torre Annunziata. A causa del maltempo di ieri, sabato 19 ottobre, molte iniziative sono state annullate o rinviate ad altra data (“Street Festival aret e vecr d’a Marin” – Rione Pescatori, rinviato al 26 e 27 ottobre).

Rinviate anche la sfilata di carrozze d'epoca e l'iniziativa in Villa Parnaso per i più piccoli in programma per oggi, domenica 20 ottobre.

Ecco pertanto il programma per la giornata oggi:

ore 11,30: Porto di Torre Annunziata: 24° Trofeo Madonna della Neve - Regata velica nella Baia di Oplonti con la partecipazione di concorrenti provenienti da tutti i Circoli del Golfo di Napoli est, a cura del Circolo Nautico Arcobaleno Asd di Torre Annunziata.

In occasione della regata, presso la base nautica del Circolo Nautico Arcobaleno, sarà posizionata la “panchina viola” della gentilezza, accanto a quella rossa già presente.

Ore 19,30: Basilica della Madonna della Neve: Rassegna Corale “Le Glorie di Maria”, sesta edizione. Coro Polifonico S. Marco Evangelista di Castellammare di Stabia - Coro Polifonico Salesiano Oplontis di Torre Annunziata - Coro Voce del Redentore di S. Antonio Abate - Coro Libertia Caritus di Torre Del Greco.

Ci cusiamo con i lettori se in un primo momento avevamo scritto che le iniziative per oggi si svolgevano regolarmente. Solo dopo abbiamo saputo che invece erano state annullate le manifestazioni all'aperto. Ma al riguardo l'amministrazione comunale non ha diffuso alcun comunicato né post sulle pagine social del Comune.

Siamo nella disinformazione più assoluta. Apprendiamo che la manifestazione per i bambini in Villa Parnaso si è svolta regolarmente!

