Al via la gara europea dell’importo di 49 milioni di euro per la realizzazione della tramvia, che collegherà la vecchia stazione FS di Gragnano con la fermata del Liceo Scientifico di Castellammare di Stabia e, successivamente, se l'iter proseguirà come previsto, con la stazione centrale di Castellammare e Torre Annunziata.

Dopo il via libera della Conferenza di Servizi, che si è conclusa positivamente il 28 marzo 2025, il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) è stato approvato consentendo di far partire la gara per il progetto esecutivo e la realizzazione.

I potenziali concorrenti avranno tempo per la presentazione delle offerte sino al 24 ottobre 2025.

Il primo intervento funzionale prevede la riconversione in tram del tratto della ferrovia che va dalla stazione FS di Gragnano alla fermata Menti (inclusa), ubicata in prossimità dell'omonimo stadio comunale Romeo Menti di Castellammare di Stabia; la realizzazione del deposito veicoli in località Gragnano in corrispondenza della omonima fermata; interventi di miglioramento strutturale e restauro dei ponti esistenti.

Il secondo intervento funzionale prevede:

Riconversione in tram del tratto della ferrovia che va dalla fermata Menti alla fermata Liceo (inclusa), ubicata in prossimità del Liceo Scientifico di Castellammare di Stabia;

Realizzazione di nuove fermate intermedie tra Gragnano e Menti: "Pallone Geodetico", "Città della Pasta", "Madonna delle Grazie", "Parco Imperiale" e "Interscambio";

Connessione tra la fermata Interscambio e la nuova stazione ferroviaria EAV della linea Napoli - Sorrento denominata "Stabia Scavi";

Realizzazione della pista ciclopedonale larga 2,5 m , interamente illuminata, in affiancamento al tracciato tramviario lungo l'intero sviluppo della tratta, tra Gragnano e Liceo;

Opere complementari a supporto dell'intervento.

Le opere ricadenti in tale intervento costituiscono le «prestazioni opzionali» dell'Appalto per un importo da Quadro Economico di 16 milioni di euro (attualmente in attesa di risorse finanziarie).