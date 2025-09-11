A cura della Redazione

In occasione dei funerali dei giovani Salvatore Izzo (domani 12 settembre alle ore 10,00 presso la Basilica della Madonna dellaq Neve) e Vincenzo Cozzolino (10,30 nella Chiesa Evangelica A.D.I in via Tagliamento), il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo ha proclamato per domani il lutto cittadino. Una giornata di profondo dolore e riflessione per tutta la comunità oplontina, colpita da una tragedia che ha lasciato un segno indelebile.

I due giovani sono furono coinvolti in un tragico incidente a bordo della propria auto lungo l'autostrada Napoli-Salerno, direzione sud. Per i due non ci fu nulla da fare, mentre gli altri due loro amici, a bordo della stessa autovettura, rimasero gravemente feriti.

Il provvedimento del Comune prevede l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici e la sospensione di tutte le attività ludiche e ricreative di carattere pubblico per l’intera giornata.

Inoltre, l’amministrazione invita gli esercenti commerciali a esprimere il proprio cordoglio con modalità opportune; le scuole e l’intera cittadinanza a osservare un minuto di silenzio alle ore 9:45, che proseguirà fino al termine della cerimonia funebre; i cittadini ad adottare comportamenti rispettosi della giornata di lutto.

Il gesto simbolico dell’amministrazione rappresenta un momento di unità e rispetto verso due giovani vite spezzate troppo presto, il cui ricordo vivrà nel cuore della città.