Concerto di Natale nella parrocchia di San Giuseppe in via Plinio, 361 di Torre Annunziata con il Coro Polifonico Salesiano Oplontis.
Lo spettacolo con ingresso gratis inizierà alle ore 19,30. La cittadinanza è invitata.
Concerto di Natale nella parrocchia di San Giuseppe in via Plinio, 361 di Torre Annunziata con il Coro Polifonico Salesiano Oplontis.
Lo spettacolo con ingresso gratis inizierà alle ore 19,30. La cittadinanza è invitata.
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.