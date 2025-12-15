Iniziati i lavori al Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, con il rafforzamento delle recinzioni delle aree aperte.

Da diversi anni l'istituto superiore attendeva che si sbloccassero i miglioramenti alla pista di atletica, sollecitati negli ultimi tempi dalla dirigente scolastica Tiziana Savarese e dal docente di scienze motorie Luigi Chierchia. Una richiesta accolta dall' assessore Alfonso Ascione che si è interessato presso la Città Metropolitana di Napoli, competente per i lavori, invitando l'amministrazione provinciale a tirare fuori dal cassetto il progetto pronto da diverso tempo e anzi a rivisitarlo, ampliandolo, alla luce delle nuove esigenze intervenute nel frattempo.

I lavori in programma

In particolare è previsto il rifacimento del manto di copertura in membrana bituminosa del corpo uffici-atrio, la manutenzione protettiva del manto di copertura delle aule, la messa in sicurezza delle recinzioni instabili e le integrazioni di quelle esistenti con sistemi antiribaltamento. Inoltre il rifacimento della pista di atletica esterna con il sistema delle "retopping". E la sostituzione delle scossaline, profili in lamiera pressopiegata, posizionati nelle giunzioni dell'immobile per proteggerlo dalla pioggia ed evitare infiltrazioni di acqua. Infine il miglioramento del deflusso delle acque meteoriche tra campo esterno e ingressi secondari dell'edificio scolastico.

Una collaborazione tra la dirigenza del liceo, l'amministrazione comunale di Torre Annunziata e la Città Metropolitana si è rivelata proficua e finalmente docenti e studenti potranno avere un istituto scolastico più efficiente dal punto di vista strutturale.