Al via una nuova campagna di derattizzazione su tutto il territorio comunale di Torre Annunziata. L’amministrazione ha reso noto il calendario degli interventi che saranno effettuati in collaborazione con l’ASL Napoli 3 Sud.
Le operazioni saranno eseguite da operatori specializzati e riguarderanno diverse aree della città, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la presenza di roditori.
Gli interventi di derattizzazione sono programmati in quattro giornate: 16, 17, 23 e 24 marzo. Le attività inizieranno alle ore 8.30 del mattino e saranno realizzate utilizzando prodotti registrati presso il Ministero della Salute.
“A differenza degli anni passati, questa volta ci saranno quattro giornate anziché due – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Daniele Carotenuto –. È stata una specifica richiesta avanzata dalla nostra Amministrazione ai vertici dell’azienda sanitaria”.
L’obiettivo è rafforzare l’azione di prevenzione e controllo sul territorio, garantendo interventi più capillari e prolungati per migliorare le condizioni igienico-sanitarie della città.
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