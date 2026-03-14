A cura della Redazione

Al via una nuova campagna di derattizzazione su tutto il territorio comunale di Torre Annunziata. L’amministrazione ha reso noto il calendario degli interventi che saranno effettuati in collaborazione con l’ASL Napoli 3 Sud.

Le operazioni saranno eseguite da operatori specializzati e riguarderanno diverse aree della città, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la presenza di roditori.

Gli interventi di derattizzazione sono programmati in quattro giornate : 16, 17, 23 e 24 marzo. Le attività inizieranno alle ore 8.30 del mattino e saranno realizzate utilizzando prodotti registrati presso il Ministero della Salute .

“A differenza degli anni passati, questa volta ci saranno quattro giornate anziché due – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Daniele Carotenuto –. È stata una specifica richiesta avanzata dalla nostra Amministrazione ai vertici dell’azienda sanitaria”.

L’obiettivo è rafforzare l’azione di prevenzione e controllo sul territorio, garantendo interventi più capillari e prolungati per migliorare le condizioni igienico-sanitarie della città.