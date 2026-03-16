Un momento di confronto e approfondimento sulle nuove prospettive della rottamazione quinquies. È questo l’obiettivo del convegno in programma martedì 31 marzo 2026, dalle ore 15 alle 19, nella sala conferenze dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli in Piazza dei Martiri a Napoli.

L’iniziativa è promossa dalle Commissioni di studio Diritto della riscossione e Imposte dirette e indirette dell’Ordine, con l’obiettivo di analizzare i primi effetti della nuova misura e le possibili ricadute per contribuenti, professionisti e amministrazioni pubbliche.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine Matteo De Lise, insieme ai consiglieri delegati delle commissioni Renato Polise e Raffaele Ianuario, oltre alla presidente della Commissione Diritto della riscossione Nuna Maione.

La moderazione sarà affidata a Raffaele Scognamiglio, presidente della Commissione Imposte dirette e indirette dell’Ordine partenopeo.

Nel corso del convegno interverranno diversi relatori ed esperti del settore, tra cui rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione e del Comune di Napoli, oltre al commercialista e assessore al Bilancio del Comune di Pozzuoli Paolo Ismeno, al consigliere comunale di Casoria Giuseppe Barra, al project manager di Publiservizi Antonio Marano e al giudice tributario della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta Paolo Leone.

Il dibattito sarà arricchito anche dagli interventi di Giuseppe Pedersoli, presidente della Commissione Diritto della riscossione, e Alessandro Lazzarini, vicepresidente della Commissione Imposte dirette e indirette.

La partecipazione all’intero evento consentirà ai professionisti di ottenere fino a quattro crediti formativi, validi per la formazione professionale continua obbligatoria dei commercialisti.

L’incontro rappresenterà dunque un’importante occasione di aggiornamento e confronto su una delle misure fiscali più attese, destinata a incidere sul rapporto tra contribuenti, professionisti e amministrazioni nella gestione dei debiti tributari.