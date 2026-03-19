A cura della Redazione

Disagi in arrivo per pendolari e viaggiatori: per lavori infrastrutturali sulla linea storica Napoli–Salerno via Cava, il gestore della rete ferroviaria ha programmato una lunga interruzione del servizio.

Lo stop riguarderà la tratta Napoli San Giovanni Barra – Salerno via Cava, che resterà chiusa dalle ore 23.00 del 9 maggio 2026 fino alle ore 06.00 del 29 giugno 2026.

Durante il periodo dei lavori, i treni regionali e metropolitani delle relazioni Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata – Salerno via Cava, Napoli Centrale – Salerno/Sapri via linea storica e Napoli Campi Flegrei – Castellammare di Stabia subiranno cancellazioni parziali o totali, variazioni di percorso e modifiche degli orari.

Per limitare i disagi, sarà attivato un servizio di autobus sostitutivi che collegherà i principali comuni interessati dall’interruzione, garantendo la continuità degli spostamenti lungo la tratta coinvolta.

Si consiglia ai viaggiatori di verificare in anticipo orari e variazioni prima della partenza, soprattutto nei giorni interessati dai lavori.