A cura della Redazione

La Casa Salesiana di Torre Annunziata, in collaborazione con l’associazione Piccoli Passi Grandi Sogni APS, promuove una serie di attività ed iniziative dedicate alla memoria di Matilde Sorrentino, simbolo di coraggio civile e impegno per la giustizia, uccisa dalla camorra nel 2004.

L’iniziativa, dal titolo “Il suo coraggio, la nostra strada”, nasce dall’esigenza profonda di mantenere viva la testimonianza di una donna che ha scelto di non tacere davanti all’ingiustizia, pagando con la vita il proprio impegno. Un percorso che non si limita al ricordo, ma si propone di trasformare la memoria in responsabilità concreta, soprattutto per le nuove generazioni.

“Il suo coraggio” rappresenta la scelta forte e consapevole di stare dalla parte della verità, anche quando ciò comporta rischi. ‘La nostra strada’, invece, è l’impegno quotidiano di chi raccoglie questa eredità, traducendola in azioni semplici ma decisive: rispetto delle regole, rifiuto delle scorciatoie, costruzione di una cultura della legalità”, si legge nel comunicato..

Il programma degli eventi, in collaborazione con il presidio cittadino di Libera e con il patrocinio morale del Comune di Torre Annunziata.coinvolgerà attivamente bambini, ragazzi e cittadini, con momenti educativi, sportivi e commemorativi:

23 marzo 2026

Ore 17:00 – “Giochiamo in libertà”

Presso l’oratorio salesiano di Torre Annunziata, i ragazzi saranno protagonisti come volontari in attività ludico-educative sul tema della legalità, rivolte agli alunni delle scuole elementari e medie.

Presso l’oratorio salesiano di Torre Annunziata, i ragazzi saranno protagonisti come volontari in attività ludico-educative sul tema della legalità, rivolte agli alunni delle scuole elementari e medie. Ore 19:00 – “Il suo coraggio”

Visione della docuserie di Fanpage dedicata a Matilde Sorrentino e momento di riflessione condivisa con i giovani della scuola superiore presso l’oratorio – centro giovanile.

26 marzo 2026

Ore 18:00 – “La nostra strada”

Commemorazione presso il monumento delle vittime di camorra in Piazza Mons. Orlando, con la partecipazione attiva dei ragazzi della comunità “Mamma Matilde”, delle istituzioni e della cittadinanza.

Commemorazione presso il monumento delle vittime di camorra in Piazza Mons. Orlando, con la partecipazione attiva dei ragazzi della comunità “Mamma Matilde”, delle istituzioni e della cittadinanza. Ore 20:00 – “Un calcio alle dipendenze”

Evento sportivo dedicato alla promozione di stili di vita sani e alla prevenzione delle dipendenze, con il coinvolgimento dei giovani del territorio.

Queste iniziative rappresentano un’occasione per tutta la comunità di Torre Annunziata per ritrovarsi, riflettere e rinnovare un impegno condiviso: costruire, passo dopo passo, una società più giusta, libera e consapevole.

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