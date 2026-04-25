Il 25 aprile non è una ricorrenza che appartiene soltanto ai libri di storia. E' una data viva, che attraversa le generazioni e interroga il nostro presente. Celebrare la Liberazione significa ricordare la fine dell’occupazione nazifascista e la conquista della libertà, ma anche riconoscere che quella libertà non è mai garantita una volta per tutte.

La Resistenza è stata un movimento plurale, fatto di donne e uomini diversi per età, idee politiche e provenienza sociale, uniti da un obiettivo comune: restituire dignità e democrazia al Paese. In quel momento storico, la libertà non era un concetto astratto, ma una scelta concreta e rischiosa. Molti pagarono con la vita. E' su quel sacrificio che si fonda la nostra Repubblica.

Oggi, a distanza di decenni, il rischio più grande è trasformare il 25 aprile in una celebrazione rituale, svuotata di significato. La memoria, se non è coltivata, si indebolisce. E quando la memoria si indebolisce, anche i valori che la sostengono diventano più fragili. Libertà, democrazia, diritti: parole che possono sembrare acquisite, ma che richiedono attenzione, cura e partecipazione.

Il mondo contemporaneo ci mette di fronte a nuove sfide. Le disuguaglianze crescono, il linguaggio pubblico si polarizza, la fiducia nelle istituzioni vacilla. In questo contesto, il messaggio del 25 aprile resta attuale: la democrazia non è solo un sistema politico, ma una pratica quotidiana. E' fatta di responsabilità individuale, di rispetto reciproco, di impegno civico.

Ricordare la Liberazione non significa guardare indietro con nostalgia, ma avanti con consapevolezza. Significa chiedersi che cosa siamo disposti a fare, oggi, per difendere i valori che celebriamo. Non servono gesti eroici, ma coerenza, attenzione, partecipazione. La libertà si costruisce anche nelle scelte di ogni giorno.

Il 25 aprile ci ricorda, in fondo, una verità semplice e impegnativa: la libertà non è un punto d’arrivo, ma un percorso. Sta a noi decidere se continuarlo.