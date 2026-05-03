A cura della Redazione

Una breve ma intensa cerimonia di grande significato simbolico e istituzionale si è svolta oggi presso l’attuale sede dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) al Centro Direzionale di Napoli (che a breve si sposterà nel prestigioso e settecentesco “Palazzo Fondi” nei pressi di piazza del Municipio), a testimonianza del profondo legame tra merito, servizio allo Stato e valori repubblicani.

Nel corso dell’incontro, il Presidente dell’UNCI – Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, (sez. prov. Sa) Cav. Ing. Biagio Estatico, ha consegnato ufficialmente la pergamena di iscrizione all’UNCI al dott. Marco Iannelli già “Cavaliere” e di recente nominato dal Presidente della Repubblica anche “Ufficiale”, funzionario dell’AGCOM, figura di comprovata professionalità e spirito di servizio all’interno di una delle più importanti Amministrazioni di alta eccellenza del Paese.

La cerimonia, si è svolta in un clima cordiale ed istituzionale, alla quale ha presenziato il dott. Sergio Del Grosso, Direttore del Servizio Risorse Umane e Strumentali di AGCOM, la cui orgogliosa partecipazione ha ulteriormente esaltato il riconoscimento dell’impegno profuso quotidianamente da un collega che opera da sempre al servizio delle istituzioni.

L’ingresso del Cavaliere ed Ufficiale dott. Marco Iannelli nell’UNCI rappresenta non solo un momento di orgoglio come sodalizio, ma anche un chiaro segnale dell’attenzione che l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia riserva a coloro che incarnano, attraverso il proprio operato quotidiano, con elevato senso di responsabilità, i principi di legalità, competenza, e dedizione al bene pubblico.

«L’UNCI (sez. prov. Sa) – ha dichiarato il Presidente Biagio Estatico – continua con determinazione la propria missione di valorizzazione delle eccellenze istituzionali del nostro Paese. L’adesione del Cav. ed Uff. dott. Marco Iannelli rappresenta un esempio concreto di come l’onorificenza cavalleresca debba essere vissuta come un impegno costante orientato verso la collettività, nel segno dei valori fondanti della Repubblica».

L’iniziativa odierna si inserisce in un più ampio percorso dell’UNCI volto a rafforzare il ruolo dell’Associazione come punto di riferimento morale e civico per i Cavalieri della Repubblica, promuovendo un modello di cittadinanza attiva fondato su etica, trasparenza e servizio alle istituzioni.