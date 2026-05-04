A cura della Redazione

Sono iniziate questa mattina le operazioni di pulizia dell’arenile pubblico di Torre Annunziata in vista della stagione estiva 2026. Un intervento atteso che accompagnerà cittadini e visitatori per tutta l’estate: da oggi e fino al 30 settembre, infatti, la spiaggia cittadina sarà interessata da un servizio stabile e continuo di pulizia affidato al personale di Prima Vera.

L’attività sarà svolta attraverso un sistema integrato che unirà spazzamento manuale e mezzi tecnologici già sperimentati con successo lo scorso anno. In azione anche i robot da spiaggia e il “be-bot” alimentato a energia solare, utilizzato per la pulizia della sabbia in modo ecosostenibile.

Gli operatori si occuperanno quotidianamente dello svuotamento dei cestini, della raccolta dei rifiuti e della pulizia generale dell’arenile, mentre i mezzi meccanici provvederanno a setacciare la sabbia per rimuovere anche i rifiuti più profondi e meno visibili.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è garantire spiagge più pulite, decorose e fruibili durante tutto il periodo estivo, in una città che negli ultimi anni sta vivendo sempre più il proprio rapporto con il mare.

Dal Comune arriva anche un appello al senso civico dei cittadini e dei frequentatori dell’arenile pubblico: fondamentale sarà la collaborazione di tutti per mantenere la spiaggia pulita, evitando di abbandonare rifiuti.