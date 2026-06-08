Torre Annunziata e Trecase, aperte le iscrizioni alle ludoteche: come fare domanda

A cura della Redazione

L’Ambito Sociale N30, con il Comune di Torre Annunziata in qualità di capofila, ha pubblicato l’avviso per la selezione degli utenti delle ludoteche per la prima infanzia per l’anno educativo 2026/2027.

Il servizio è rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi residenti nei comuni di Torre Annunziata e Trecase e rappresenta un importante supporto alle famiglie attraverso attività educative, ludiche e di socializzazione dedicate alla prima infanzia.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, presso due sedi: quella di Torre Annunziata, in via Giuseppe Parini 78, che potrà accogliere 24 bambini residenti in città, e quella di Trecase, in via Carlo Cattaneo 35, con una disponibilità di 20 posti riservati ai residenti del comune vesuviano.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di residenza entro e non oltre le ore 12 del 6 luglio 2026. Le istanze presentate oltre il termine previsto non saranno ammesse.

L’avviso pubblico e il modulo di domanda sono disponibili presso gli uffici competenti dell’Ambito N30 e sui canali istituzionali dei Comuni interessati.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 081/5358617 oppure scrivere all’indirizzo email ambitosociale30@libero.it.

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