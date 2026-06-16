Ambito N. 30, asili nido, aperte le iscrizioni: 130 posti per l'anno educativo 2026/2027

A cura della Redazione

Al via le iscrizioni agli asili nido dell’Ambito N30 per l’anno educativo 2026/2027. Con una determinazione dirigenziale approvata dal Comune di Torre Annunziata, ente capofila dell’Ambito sociale, è stato pubblicato l’avviso pubblico destinato alle famiglie dei quattro comuni del comprensorio: Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase.

Il servizio è rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi residenti nei comuni dell’Ambito N30 e sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 16.00.

Per il prossimo anno educativo sono disponibili complessivamente 130 posti distribuiti in quattro sedi. L’offerta potrebbe però essere ulteriormente ampliata per i residenti di Torre Annunziata grazie all’attivazione di una nuova struttura in via Gioacchino Murat, che consentirebbe di mettere a disposizione fino ad altri 84 posti.

Secondo quanto previsto dall’avviso, qualora la nuova sede dovesse entrare in funzione, saranno ammessi gli utenti risultati idonei ma inizialmente esclusi per mancanza di posti, seguendo l’ordine della graduatoria. In particolare, potranno accedere al servizio gli utenti collocati, salvo rinunce o ulteriori scorrimenti, dalla posizione 80 alla posizione 163 della graduatoria riservata ai residenti di Torre Annunziata.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 24 del 16 luglio 2026 attraverso il portale istituzionale del Comune di Torre Annunziata. Farà fede esclusivamente la data di protocollazione dell’istanza.

L’amministrazione precisa che il termine e le modalità di presentazione sono identici per tutti i residenti dell’Ambito N30, compresi quindi i cittadini di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase.

Le richieste presentate oltre la scadenza o con modalità diverse da quelle indicate nell’avviso saranno escluse automaticamente dalla procedura.

La domanda dovrà essere compilata seguendo le indicazioni contenute nell’avviso pubblico e corredata dalla documentazione richiesta.

Per informazioni e chiarimenti le famiglie interessate possono contattare il numero 081/5358617 oppure scrivere all’indirizzo e-mail ambitosociale30@libero.it.

L’apertura delle iscrizioni rappresenta un passaggio importante per sostenere le famiglie del territorio e garantire servizi educativi essenziali per la prima infanzia, favorendo al tempo stesso la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

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