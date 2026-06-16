Volley, amicizia e comunità: successo a Torre Annunziata per il torneo del Forum dei Giovani

A cura della Redazione

Si è concluso tra entusiasmo, partecipazione e tante emozioni il torneo di volley organizzato dal Forum dei Giovani di Torre Annunziata presso la Casa Salesiana. Una settimana intensa di sport e condivisione che ha coinvolto undici squadre e decine di partecipanti, trasformando il campo da gioco in un autentico luogo di incontro e aggregazione.

Per sette giorni si sono sfidati atleti di ogni età e provenienza: studenti, insegnanti, professionisti, mamme e papà che, al termine delle proprie giornate di lavoro o di studio, hanno scelto di ritrovarsi sotto rete per condividere una passione comune e vivere momenti di sana socialità.

L'Oratorio Salesiano è diventato così il cuore pulsante di una manifestazione che ha saputo andare ben oltre l'aspetto agonistico. Tra una partita e l'altra sono nate nuove amicizie, si sono consolidati rapporti già esistenti e si è respirato un clima di rispetto reciproco, simpatia e autentico spirito sportivo. Per qualcuno è stato un gradito ritorno in campo dopo anni di inattività; per altri, invece, l'occasione per mettersi alla prova e conoscere nuovi compagni di squadra.

Più che il risultato finale, a trionfare è stato il desiderio di stare insieme. Ogni incontro è stato accompagnato da applausi, incoraggiamenti e sorrisi, contribuendo a creare un'atmosfera che ha reso speciale l'intera manifestazione. Al termine del torneo, tra fotografie ricordo e saluti, tutti i partecipanti hanno lasciato il campo con la speranza di ritrovarsi presto per una nuova esperienza all'insegna dello sport e della fraternità.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Nunzio Improta, presidente del Forum dei Giovani e ideatore dell'iniziativa, che insieme ai membri del Forum ha curato con passione e dedizione ogni aspetto organizzativo dell'evento.

Parole di gratitudine anche per gli arbitri Vincenzo Polimeno e Ciro Ammendola, che hanno garantito il regolare svolgimento delle gare con professionalità, disponibilità e spirito di servizio, spesso fino a tarda sera.

Un sentito grazie è stato inoltre espresso a don Vito, direttore dell'Oratorio Salesiano, la cui accoglienza e disponibilità hanno contribuito a rendere la struttura un ambiente aperto, familiare e inclusivo per tutti i partecipanti.

L'ultimo applauso va alle squadre e ai protagonisti del torneo, che con il loro entusiasmo hanno dimostrato come lo sport possa essere molto più di una semplice competizione. Può diventare occasione di incontro, amicizia, rispetto e comunità: valori che per una settimana hanno trovato piena espressione sui campi della Casa Salesiana di Torre Annunziata.