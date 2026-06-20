Napoli Pride Park rende omaggio a Ciro “Ciretta” Cascina

A cura della Redazione

Sabato 20 giugno al Real Albergo dei Poveri la proiezione del documentario Femmenell e un momento di festa con musiche e tammorre dedicato a una figura simbolo della cultura popolare napoletana.

Il Napoli Pride Park celebra Ciro “Ciretta” Cascina, originario di Portici ma residente da sempre anni a Torre Annunziata, con un appuntamento speciale in programma al Real Albergo dei Poveri di Napoli. L’evento, previsto per sabato 20 giugno alle ore 18.30, si aprirà con la proiezione del documentario Femmenell di Andrea Fortis, dedicato all’identità e alle tradizioni della comunità partenopea.

A seguire, spazio alla musica e alla festa con “Musiche e tammorre per Ciretta”, un momento di condivisione e ricordo per omaggiare una figura molto amata e rappresentativa della cultura inclusiva e popolare napoletana. Un’iniziativa che unisce memoria, arte e partecipazione nell’ambito del programma del Napoli Pride.