Lavori alla rete del gas in via dei Mille, ma il divieto di sosta viene ignorato

A cura della Redazione

«Si comunica che dal giorno 22 al 24 luglio, dalle ore 7 alle ore 18.30, causa lavori alla rete del gas, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e il divieto di transito, ad eccezione delle Forze dell’Ordine e dei veicoli autorizzati».

È quanto riportato nei cartelli affissi lungo il tratto di via dei Mille interessato dall’intervento, compreso tra le intersezioni con via De Gennaro e corso Umberto I.

Nella mattinata di oggi, lunedì 22 giugno, sono giunte in redazione diverse segnalazioni da parte di residenti che hanno evidenziato una situazione apparentemente in contrasto con quanto previsto dall’ordinanza della Polizia Municipale.

«Noi abbiamo rispettato il divieto spostando le nostre auto da via dei Mille – raccontano alcuni cittadini – ma questa mattina abbiamo notato che su entrambi i lati della strada erano presenti numerosi veicoli in sosta».

Per verificare la situazione ci siamo recati sul posto. I lavori risultavano effettivamente avviati, con uno scavo in corso Umberto I, mentre nel tratto di via dei Mille interessato dall’ordinanza la circolazione appariva sostanzialmente regolare e le auto erano ancora parcheggiate lungo la carreggiata, in alcuni casi anche in doppia fila.

Interpellati sulla questione, alcuni operai della ditta incaricata hanno spiegato che, nella fase attuale dell’intervento, la presenza delle vetture non stava creando particolari problemi operativi. Tuttavia, hanno precisato che sarà necessario liberare completamente la strada non appena sarebbero arrivati (presumibilmente domani) i mezzi pesanti destinati alle lavorazioni successive.

La vicenda riaccende il tema della cronica carenza di parcheggi in città, una difficoltà con cui residenti e automobilisti si confrontano quotidianamente. Allo stesso tempo, però, il rispetto delle disposizioni temporanee adottate per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza resta un elemento importante per evitare ritardi e disagi.

Sarà quindi fondamentale che sin da domani gli automobilisti prestino attenzione alla segnaletica presente e collaborino affinché gli interventi possano svolgersi regolarmente e nei tempi previsti.

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