Professione forense e genitorialità: al Tribunale di Torre Annunziata un confronto su diritti, tutele e pari opportunità

A cura della Redazione

Si tiene oggi, martedì 23 giugno 2026 presso il Tribunale di Torre Annunziata, il convegno dal titolo “Professione forense e genitorialità. Diritti, tutele e buone pratiche per conciliare la professione e la genitorialità”, promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e dal Comitato Pari Opportunità.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di approfondire uno dei temi più attuali per il mondo delle professioni: il difficile equilibrio tra attività lavorativa e vita familiare. Al centro del dibattito ci saranno le tutele previste per gli operatori del settore legale, le misure di sostegno alla genitorialità e le prospettive per una maggiore parità di genere all'interno dell'avvocatura.

Ad aprire i lavori Pasquale Damiano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, di Giovanna Ceppaluni, presidente del Tribunale di Torre Annunziata, di Maria Annunziata, presidente di Cassa Forense, di Giovanni Barile, componente dell’Ufficio di Presidenza dell’Organismo Congressuale Forense, e di Marilisa Somma, presidente del Comitato Pari Opportunità di Torre Annunziata.

L’introduzione e la moderazione dell’incontro sono state affidate all’avvocata Teresa Di Martino, componente del Comitato Pari Opportunità di Torre Annunziata, che ha guidato il confronto tra i relatori e i rappresentanti delle istituzioni forensi.

Nel corso del convegno sono intervenuti Luisa Liguoro , componente di Cassa Forense e avvocata del Foro di Torre Annunziata, e Laura Massaro , componente e responsabile del gruppo di lavoro “Uguaglianza e Pari Opportunità” dell’ Organismo Congressuale Forense e avvocata del Foro di Rovigo.

Hanno inoltre portato il loro contributo le magistrate Maria Rosaria Salzano e Maria Ausilia Sabatino, entrambe in servizio presso il Tribunale di Torre Annunziata, offrendo una riflessione sulle sfide che professionisti e professioniste del diritto affrontano nel conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari.