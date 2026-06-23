Torre Annunziata, rinviato l'intervento di deblattizzazione: ecco la nuova data e le zone coinvolte

A cura della Redazione

Le elevate temperature registrate negli ultimi giorni hanno reso necessario il rinvio del trattamento di deblattizzazione programmato sul territorio comunale per la giornata del 23 giugno 2026. A comunicarlo è stato il Comune di Torre Annunziata, che ha disposto lo slittamento dell’intervento al prossimo 2 luglio 2026.

L’operazione sarà effettuata nella fascia oraria compresa tra le 19.30 e le 24.00 e interesserà le stesse aree già individuate dal programma di disinfestazione predisposto dal Comune.

Le zone interessate dall'intervento

Il trattamento coinvolgerà diverse strade del territorio comunale, tra cui via Stamperia, via Caccia, via Fuoco, via Speranza, vicolo degli Zingari, via Pescatori, via Caravelli, via Gambardella, via G. Alfani, via Fusco, via IV Giornate e via Prisco.

La decisione di rinviare l’intervento è stata assunta per garantire una maggiore efficacia delle operazioni e lo svolgimento delle attività nelle migliori condizioni possibili, tenendo conto delle temperature particolarmente elevate che stanno interessando il territorio in questi giorni.

L'appello del Comune ai cittadini

In vista del nuovo intervento, l’amministrazione comunale invita i residenti delle zone interessate a collaborare adottando alcune semplici precauzioni utili a garantire la sicurezza e il buon esito del trattamento.

In particolare, si raccomanda di chiudere porte, finestre e tutti gli infissi che mettono in comunicazione gli ambienti interni con l’esterno, soprattutto quelli situati al piano terra. È inoltre consigliato sigillare con tappi o nastro adesivo gli scarichi e gli sfioratoi di lavandini, docce e lavabi, così da evitare eventuali risalite durante le operazioni.