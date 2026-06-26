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Torre Annunziata, Daniele Orlando vola nei 100 metri: a 18 anni corre in 10"38 e sogna i Mondiali

Torre Annunziata, Daniele Orlando vola nei 100 metri: a 18 anni corre in 10"38 e sogna i Mondiali

Straordinario debutto stagionale per il velocista oplontino al meeting nazionale di Avellino. Dopo la maturità l'assalto al pass per Eugene.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Esordio stagionale da incorniciare per Daniele Orlando, che ha firmato una prestazione di altissimo livello nei 100 metri al meeting nazionale di Avellino. Il giovane velocista oplontino ha fermato il cronometro a 10"38, un tempo di assoluto valore internazionale nella categoria Under 20.

Un risultato ancora più significativo considerando che Orlando non ha ancora compiuto 19 anni ed è attualmente impegnato negli esami di maturità al Liceo Sportivo Pitagora-B. Croce di Torre Annunziata.

Terminata la prova scolastica, l'atleta sarà subito protagonista ai Campionati Italiani Giovanili, in programma il 4 e 5 luglio a Caorle, dove andrà a caccia della convocazione per i Campionati Mondiali Under 20 di Eugene, in Oregon (Stati Uniti).

Un talento che cresce insieme all'atletica oplontina

L'impresa di Daniele Orlando arriva in un momento particolarmente importante anche per l'atletica leggera a Torre Annunziata. Sono infatti iniziati i lavori di ristrutturazione della pista di atletica del Liceo Pitagora-B. Croce, un intervento atteso da oltre vent'anni.

Una volta completato, il nuovo impianto offrirà finalmente alla scuola e all'intero territorio una struttura moderna e adeguata per la pratica dell'atletica leggera, contribuendo alla crescita dei giovani talenti e dello sport locale.

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