A cura della Redazione

Oltre 300 interazioni in tre giorni e un interesse per i biscotti tipici di Castellammare di Stabia da parte della lontana Corea del Sud. È il bilancio della partecipazione del Comune stabiese alla BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, che si è svolta nei giorni scorsi alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Durante la manifestazione, tra le principali del settore, il desk istituzionale dell’amministrazione comunale ha registrato un flusso costante di operatori e visitatori, ai quali sono state fornite informazioni sul territorio, sull’offerta ricettiva e sulle attrazioni locali.

Determinante il contributo della Pro Loco Castellammare di Stabia e dei volontari del Servizio Civile UNPLI, che hanno garantito assistenza e accoglienza per l’intera durata dell’evento. A richiamare l’attenzione dei visitatori dello stand la presenza dei prodotti tipici della zona, tra cui i carciofi di Schito e le castagne di Monte Faito: in particolare i biscotti stabiesi tradizionali hanno raccolto l’interesse di un operatore import-export proveniente dalla Corea del Sud, aprendo a possibili sviluppi sui mercati esteri.