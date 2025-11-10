A cura della Redazione

La rapina a un furgone impegnato nella distribuzione del quotidiano Metropolis ha suscitato sdegno e preoccupazione negli ambienti politici e giornalistici.

Il capogruppo in Regione Campania del Partito Democratico, Mario Casillo, ha espresso una ferma condanna dell’accaduto:

“L’attacco subito dal quotidiano Metropolis è un fatto gravissimo che va oltre il singolo episodio. Fermare con la violenza la distribuzione di un giornale significa voler mettere il bavaglio alla libertà di stampa e intimidire chi ogni giorno racconta la verità. Alla redazione di Metropolis va la mia piena solidarietà. Chi pensa di poter controllare il racconto della realtà con la violenza non ha capito che la Campania onesta è più forte, più unita e più determinata di qualsiasi forma di criminalità.”

Casillo ha quindi ribadito la necessità di difendere con forza la libertà di informazione e sostenere chi, con il proprio lavoro giornalistico, contribuisce alla trasparenza e alla legalità nel territorio.