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Guida con patente revocata e prova a spacciarsi per il fratello: arrestato 46enne

Guida con patente revocata e prova a spacciarsi per il fratello: arrestato 46enne

Fermato a un posto di controllo dei carabinieri a Torre del Greco: aveva fornito false generalità

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Se ci si ritrova con una patente sospesa, dei punti decurtati o una multa notificata a casa, non sempre la responsabilità è di chi compare sul verbale. A volte c’è chi, per evitare conseguenze personali, tenta di fornire alle forze dell’ordine i dati anagrafici di parenti o conoscenti.

È quanto accaduto a Torre del Greco, dove i carabinieri della sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo di 46 anni con l’accusa di falsa attestazione a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato fermato durante un normale posto di controllo. Alla richiesta dei documenti da parte dei militari, il 46enne ha dichiarato di averli dimenticati a casa. Subito dopo ha fornito nome, cognome e data di nascita, ma indicando le generalità del fratello nel tentativo di evitare guai.

Dietro quel gesto c’era un motivo preciso: il conducente, infatti, aveva la patente revocata e temeva le conseguenze del controllo.

I carabinieri, però, hanno intuito che qualcosa non tornava e, attraverso gli accertamenti effettuati sul posto, sono riusciti rapidamente a risalire alla reale identità dell’uomo, smascherando il tentativo di depistaggio.

Per il 46enne sono così scattate le manette. Dopo l’arresto è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è ora in attesa di giudizio.

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