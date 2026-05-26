Pro Loco Oplonti: “Torre Annunziata: Immagini e Storie per l'Ecomuseo Oplontis Virens”

A cura della Redazione

Valorizzare la memoria collettiva, riscoprire la bellezza storica e creare percorsi multimediali innovativi per la fruizione pubblica. Con questi obiettivi la Pro Loco Oplonti Marina del Sole APS promuove il concorso di idee.

L'iniziativa, inserita nell'ambito delle attività laboratoriali di Scuola Viva , invita la cittadinanza e gli appassionati a candidare materiali originali dedicati ai luoghi più significativi della città. I contenuti selezionati saranno trasformati in video e inseriti in un circuito di percorsi digitali accessibili direttamente sul posto tramite QR code.

Le Sezioni Tematiche e i Materiali Ammessi

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti: cittadini di ogni età, scuole, associazioni, turisti, fotografi e scrittori. Si può concorrere singolarmente o in gruppo all'interno di tre grandi aree:

L'eterna bellezza: dedicata ad architetture, monumenti, archeologia industriale, ville di Oplontis, fontane e paesaggi.

dedicata ad architetture, monumenti, archeologia industriale, ville di Oplontis, fontane e paesaggi. Le opere e i giorni: incentrata sul mare, le tradizioni marinare, i mercati, i negozi e lo stadio.

incentrata sul mare, le tradizioni marinare, i mercati, i negozi e lo stadio. Arsenale delle ricordanze: uno spazio per storie di famiglie, antichi mestieri, leggende, aneddoti e memorie storiche.

I partecipanti potranno esprimersi attraverso diverse tipologie di elaborati: fotografie (attuali o d'epoca con breve descrizione), video brevi e audio-video racconti (della durata massima di 3 minuti) , narrazioni scritte (fino a 2.000 caratteri) ed elaborati grafici o mappe digitali.

Le Dichiarazioni

Il presidente della Pro Loco Oplonti Marina del Sole APS, Dott. Luigi Scognamiglio, ha dichiarato: «Con questo concorso vogliamo dare voce a chi vive e ama Torre Annunziata, trasformando la memoria storica e l'affetto per il nostro territorio in uno strumento di promozione turistica e culturale vivo e moderno. Non cerchiamo solo grandi ricostruzioni storiche, ma anche quei piccoli frammenti di vita quotidiana, aneddoti e scatti di famiglia che uniti compongono l'anima della nostra comunità. È un invito a riscoprire l'orgoglio delle nostre radici e a condividerlo, in modo innovativo, con chiunque visiterà la nostra città».

Il presidente del Comitato Tecnico-Scientifico dell'Ecomuseo Oplontis Virens, prof. Felicio Izzo, ha aggiunto: «L'Ecomuseo non è un contenitore statico di reperti, ma un museo diffuso che vive della narrazione partecipata del territorio. Attraverso il coinvolgimento attivo delle scuole e dei cittadini, puntiamo a integrare i percorsi digitali dell'Ecomuseo Oplontis Virens con contenuti multimediali capaci di dialogare con i visitatori. Ogni QR code che installeremo nei punti d'interesse sarà una finestra aperta sulle nostre storie, restituendo alla fruizione pubblica una mappa emotiva, culturale e identitaria della città che unisce il passato al futuro».

Modalità di invio e Scadenze

Il bando aprirà ufficialmente il 31 maggio 2026. Il termine ultimo per la consegna dei materiali è fissato al 31 dicembre 2026, mentre la pubblicazione dei risultati avverrà entro il 30 giugno 2027.

I materiali, rigorosamente originali, dovranno essere corredati da una breve descrizione, dai dati dell'autore e dal modulo di liberatoria (Allegato B). L'invio può essere effettuato:

Via e-mail all'indirizzo: prolocoplonti1@gmail.com

Consegna a mano presso la sede della Pro Loco Oplonti (Via Sepolcri n. 16, Torre Annunziata).

Tutti gli autori selezionati riceveranno un attestato di merito e vedranno il proprio nome inserito nei percorsi multimediali dell'Ecomuseo.