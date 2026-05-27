“Adesso tu”, Tonia Leoncito conquista il cuore del pubblico dell'Acacia

È stata una serata, fortemente voluta da Carmine Leoncito, destinata a restare nella memoria del pubblico, di quelle che trasformano il teatro in una casa dell'anima, dove musica, emozioni e tradizione si intrecciano fino a diventare un unico grande abbraccio collettivo. Al Teatro Acacia di Napoli è andato in scena “Adesso Tu”, spettacolo firmato da Tonia Leoncito. È un autentico viaggio sentimentale attraverso la musica italiana e napoletana classica, impreziosito da ospiti straordinari, interpretazioni intense e momenti di rara bellezza artistica.

Ad aprire il sipario è stato l'attore e conduttore Francesco Mastandrea, volto amatissimo dal pubblico partenopeo. Con la sua naturale simpatia, la leggerezza e quella capacità comunicativa che da sempre lo contraddistingue, Mastandrea ha immediatamente creato il clima perfetto, accompagnando gli spettatori dentro una serata che si sarebbe rivelata un crescendo continuo di emozioni.

Il concerto è entrato nel vivo con due splendide interpretazioni canore di Tonia Leoncito. La cantante ha conquistato il pubblico con una versione intensa e raffinata de "Il mare d'inverno", capolavoro firmato da Enrico Ruggeri, per poi regalare un secondo momento di grande suggestione con “Nei giardini che nessuno sa" di Renato Zero. Due brani interpretati con eleganza, sentimento e una straordinaria sensibilità artistica che hanno immediatamente fatto comprendere lo spessore emotivo dell'intero spettacolo. Tra le sorprese più attese della serata, l'ingresso di Andrea Sannino, artista capace di arrivare direttamente al cuore delle persone. Accompagnato al pianoforte dal maestro Mauro Spenillo, Sannino ha regalato al pubblico due autentiche chicche del suo repertorio canoro Via Partenope ed Abbracciame, emozionando la platea con la sua voce intensa e la sua straordinaria capacità interpretativa. Il teatro si è lasciato trasportare da un'atmosfera magica, fatta di partecipazione, applausi e condivisione sincera.

Il concerto è poi proseguito con Vincenzo Criscito, marito di Tonia, protagonista di due momenti musicali particolarmente toccanti. Prima l'interpretazione di "Senza noi" di Gigi Finizio, eseguita con grande intensità emotiva. Poi il duetto con Tonia sulle note di "Tu sì na cosa grande" del grande Domenico Modugno. Un'interpretazione magistrale da parte di entrambi, delicata e profonda, impreziosita da due voci diverse una di Vincenzo Criscito, calda e avvolgente come una carezza, l'altra quella di Tonia, capace di trasmettere autenticità e sentimento in ogni parola.

Ad arricchire ulteriormente la serata è stata la presenza dell'attore e comico Paolo Caiazzo, che con le sue battute esilaranti e la sua comicità travolgente ha regalato al pubblico momenti di pura leggerezza e divertimento, ricevendo applausi continui da una platea completamente coinvolta. A chiudere la prima parte dello spettacolo, è stato il gruppo Zi Riccardo protagonista di una meravigliosa tammurriata napoletana che ha portato sul palco tutto il ritmo, la forza e il calore della tradizione popolare partenopea. Un finale di primo tempo esplosivo, capace di trascinare il pubblico in un vortice di energia e appartenenza culturale.

Il sipario si è riaperto con un momento di forte impatto emotivo. Tonia Leoncito ha interpretato "Vaffanculo" di Marco Masini, spiegando al pubblico il significato profondo del brano: un vero e proprio grido liberatorio contro ogni negatività e contro tutto ciò che ferisce l'anima. Un'esibizione intensa, coraggiosa e sentita, accolta da lunghi applausi. Sul palco è poi tornato Vincenzo Criscito con una straordinaria interpretazione de "L'infinità" di Edoardo De Crescenzo. Ancora una volta l'artista ha dimostrato eleganza vocale, sensibilità interpretativa e grande presenza scenica, conquistando il pubblico con una performance tra le più emozionanti della serata. Tonia, invece, ha omaggiato il grande Renato Carosone con tre brani famosissimi Torero, Chella Ila' e Tu vuò fa l'americano.

Prima del gran finale si sono avvicendati sul palco due autentici giganti della musica classica napoletana Mario Maglione e Valentina Stella. Il maestro Mario Maglione, che tra qualche giorno festeggerà i suoi 50 anni di carriera artistica, ha emozionato il teatro con una straordinaria interpretazione del classico "Voce 'e notte", confermando ancora una volta il suo immenso valore artistico e il suo legame indissolubile con la canzone napoletana più autentica. La straordinaria Valentina Stella ha regalato due brani del suo repertorio in una modalità tanto semplice quanto potentissima: senza accompagnamento musicale e senza microfono. Solo la sua voce, pura e intensa, capace di riempire il teatro e fermare il tempo. Il pubblico si è alzato in piedi in un lungo applauso carico di emozione. Un momento da brividi, di quelli che difficilmente si dimenticano.

Poi il gran finale. Quello che ogni spettatore attendeva. Tonia Leoncito ha salutato il suo pubblico con un grande omaggio a Sal Da Vinci interpretando "Per Sempre Si". Tutto il teatro ha cantato insieme a lei, trasformando il finale dello spettacolo in una festa collettiva fatta di sorrisi, applausi interminabili e commozione autentica. "Adesso Tu" non è stato soltanto uno spettacolo. È stato un racconto d'amore verso la musica, verso Napoli, verso la tradizione e verso quel pubblico che ha risposto con un affetto travolgente. Una serata costruita con il cuore dal grande Carmine Leoncito, papà di Tonia, capace di alternare emozione, ironia, passione e cultura popolare in una perfetta armonia artistica.

Quando le luci del Teatro Acacia si sono spente, una sensazione è rimasta impressa nel cuore di tutti: alcune serate finiscono, altre invece restano per sempre.