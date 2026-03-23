Dai primi risultati pervenuti in redazione sul referendum giustizia a Torre Annunziata, il NO è in grande vantaggio sul SI',

I dati effettivi sulle sezione finora scrutinate sono i seguenti.

Sez. 1: Sì 76, No 179 - Sez. 2: Sì 52, No 122- Sez 3: Si 72, No 321 - Sez. 4: Sì 47, No 188- Sez 5: Sì 113, No 302 - Sez. 6: Sì 94, No 267 - Sez. 7: Sì 43, No 143 - Sez. 8: Sì 127, No 323 - Sez. 9: Sì 101, No 240 - Sez. 10: Sì 97, No 277 - Sez. 11: Sì 92, No 264 - Sez. 12: Sì 113, No 229 - Sez. 13: Sì 61, No 186 - Sez. 14: Sì 64, No 258 - Sez. 15: Sì 54, NO 261 - Sez. 16: Sì 47, No 138 - Sez. 17: Sì 50, No 178 - Sez. 18: Sì 62, No 238 No - Sez. 19: Sì 50, No 198 - Sez. 20: Sì 220, No 73 - Sez. 21: Sì 54, No 128- Sez. 22: Sì 68, No 221 - Sez. 23: Sì 51, No 154 - Sez. 24: Sì 91, No 246 - Sez. 25: Sì 34, No 131- Sez. 26: Sì 39, No 104 - Sez. 27: Sì 89, No 301 - Sez. 28: Sì 111, No 224 -Sez. 29: Sì 73, No 237- Sez. 30: Sì 116, No 313 -Sez. 31: Sì 25, No 96 - Sez. 32: Sì 36, No 149 - Sez. 33: Sì 56, No 167 - Sez. 34: Sì 45, No 151 - Sez. 35: Sì 56, No 197 - Sez. 36: Sì 32, No 109 - Sez. 37: Sì 37, No 171- Sez. 38: Sì 35, No 110 - Sez. 39: Sì 35, No 172 - Sez. 40: Sì 63, No 254 - Sez. 41: Sì 82, No 254 - Sez. 42: Sì 36, No 103 - Sez. 43: Sì 57, No 152 - Sez. 44: Sì 60, No 180 - Sez. 45: Sì 108, No 251 -Sez. 46: Si 75, No 250 - Sez. 47: Sì 55, No 205 - Sez. 48: Sì 97, No 296- Sez. 49: Sì 69, No 230 - Sez. 50: Sì 43, No 123 - Sez. 51: Sì 105, No 335 - Sez. 52: Sì 97, No 227.

Ha votato il 45,40% degli aventi diritto.

Il Sì ha ottento il 25,75% il No il 74,25%.

Una curisosità: in tutte le sezioni il No ha superato abbondantemente il Sì. L'unica sezione in cui si è andati controcorrente è la 20 (IC Parini-Mortelleto via Mortelleto).