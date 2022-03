A cura di Benedetta Esposito

Temptation Island non vedrà la luce questo 2022, al suo posto un nuovo programma Mediaset.

Temptation Island è un programma televisivo italiano prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, ed è stato trasmesso per la prima volta in Italia nel 2005,in prima serata su Canale 5 sotto la conduzione di Maria De Filippi.

La trasmissione racconta la storia, di sei coppie non sposate chiuse per cinque settimane in un villaggio. Le coppie, sistemate in gruppi separati (uomini da una parte, donne dall'altra), vengono tentate rispettivamente da dodici donne e dodici uomini single.

Dal 2014, il reality ha cambiato conduttore, passano da Maria a Filippo Bisciglia, continuando comunque a riscuotere sempre un gran successo, con elevati numeri di ascolti.

Purtroppo, gli elevati numeri di share non sono stati per Mediaset motivo valido e sufficiente per un rinnovo del programma, o almeno è questo che si pensa dal momento che non vi è traccia di annunci per i provini, che sarebbero dovuti apparire proprio in questi giorni.

Il problema principale per il quale Mediaset ha dovuto rinunciare a Temptation Island riguarda i diritti televisivi del programma, dei quali non he ha più la proprietà.

Al suo posto, si parla di un nuovo programma. Canale 5 ha già annunciato il messaggio di partecipazione e si è in attesa della formazione del nuovo cast.

Si tratta di Ultima Fermata, la cui partenza è stata prevista proprio per questo mese di marzo, alle 21,30 su Canale 5.

Questa reality, sarebbe già dovuto andare in onda nel 2016 e nel 2018, sotto la conduzione di Stefano De Martino, ma l’edizione saltò.

Si vocifera che la trasmissione non avrà un conduttore. Ascolteremo, però, una voce narrante fuoricampo e, secondo Nuovo TV, sarà quella di Giulia De Lellis.

Anche questo show porterà la firma della Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi. Le coppie che vi parteciperanno, saranno messa davanti ad una scelta e all'opportunità di riflettere in maniera decisiva sulle sorti di un amore.

“Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia: si è insieme su uno stesso binario, verso un'unica destinazione… ma a volte è necessaria un'ultima fermata per decidere se è giusto proseguire insieme o se lasciare quel binario per sempre!”.

La data ufficiale rimane ancora un mistero, per cui si è ancora in tempo. Come pubblicizza l’annuncio del programma, “se sei separato in casa e pensi che il vostro rapporto meriti un’ultima possibilità, non ti resta che contattare la redazione di “Ultima Fermata” al numero 0621118920 o iscriverti al casting su Wittytv.it ”.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Michelle Hunziker. Ecco perché

Rai: Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme dopo Ballando con le Stelle. La dedica spiazza tutti. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: fuori ex ballerino di Amici di Maria De Filippi dall’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Ecco chi è

Rai: l’addio tra la famosa ballerina di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci. Ecco cosa è successo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: quel dettaglio che fa impazzire i fan. Ecco di cosa si tratta

Rai: matrimonio in vista per i due protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Ecco di chi si tratta