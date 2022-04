A cura di Benedetta Esposito

Enrico Papi e Cristina D’Avena hanno in serbo per il pubblico una grande sorpresa.

Tutti ormai conosco Enrico e Cristina, il primo, l’allegro e spensierato, conduttore di numerosi programmi come Sarabanda, Matricole e Meteore, La Pupa e il Secchione, La Ruota della Fortuna, Guess My Age, la seconda, Cristina, la cui voce ha fatto sognare migliaia di persone, tra bambini ed adulti, cantando le sigle dei cartoni animati.

Il conduttore e la cantante hanno unito le loro forze e le loro menti creando un programma che, come sperano, possa distrarre le persone dai tristi e drammatici avvenimenti recenti, Covid e guerra Ucraina-Russia.

L’intervista di Enrico Papi all’Ansa

A proposito di questo nuovo progetto, Enrico Papi ha rilasciato un’intervista all’Ansa, affermando: "Oggi più che mai, di fronte alla guerra, la leggerezza è indispensabile, obbligatoria. Chi sta a casa, e magari lotta con le proprie battaglie quotidiane, ha diritto ad avere un momento di evasione. Se regalo un sorriso a chi soffre, ho svolto il mio compito, sento che devo farlo. Il pubblico mi vedrà in una veste diversa, che mette in risalto il mio carattere. Non sarò il solito giullare, ma emergerà la mia parte più sensibile, quella che non ho mostrato in tanti anni di tv”.

Con queste parole, rivela, poi, il nome di quello che sarà un variety/people show: “con Big Show mi metto in gioco nuovamente, come ho sempre fatto nella mia carriera".

Si chiamerà proprio Big Show il programma che, questa sera, 8 aprile, andrà in onda su Canale 5.

Enrico continua con l’intervista ed afferma: “Dopo il successo di Scherzi a Parte, di cui a settembre guiderò la nuova edizione, per me è giunto il momento di cimentarmi in un genere e in un ruolo che non ho mai avuto in tv: in questo varietà è l'elemento "umano" a fare la differenza: tutti infatti possono diventare protagonisti, quando meno se l'aspettano, grazie a qualche bonario e spassoso "inganno. Ci sarà qualcuno convocato con una scusa, che poi si ritroverà sul palco; o chi magari duetterà con proprio idolo, o ancora chi da semplice spettatore si trasformerà in personaggio principale”.

Un "people show" quindi, dedicato "alle persone comuni, che hanno molto da dire più dei cosiddetti vip e la cui umanità e dignità possono uscire fuori in tv. Dal covid siamo passati alla guerra, le notizie non sono mai allegre, abbiamo il compito di far svagare il pubblico. Questa volta lo faremo miscelando divertimento e umanità", conclude Papi.

Nella puntata del 7 aprile Gigi D’Alessio e Alex Britti

Per il momento, le puntate previste saranno 5. Il conduttore sarà affiancato, inoltre, dal comico Scintilla e da Cristina D’Avena il cui compito sarà quello di andare in giro per recapitare messaggi musicali, a persone comuni, facendole diventare, per una sera, protagoniste del programma televisivo.

Le riprese si svolgeranno sul palco dell’Auditorium del Massimo di Roma, dove saranno presenti anche un corpo di ballo, una grande orchestra e, ovviamente, ospiti speciali.

Nella puntata di questa sera, presenzieranno Gigi D’Alessio e Alex Britti e verrà scelta una misteriosa figura femminile che accompagnerà il conduttore per tutte le puntate.

Cristina D’Avena ha voluto ricordare così, su Instagram, l’appuntamento per stasera: “Pronto … Ci siete? Qui è la vostra inviata segreta “Cristina 007!” Ogni venerdì sarò in missione segreta per Enrico Papi e per voi … Big Show, Canale 5. Vi aspetto. Ne vedrete delle belle! Passo e chiudo”.

Il consiglio? State in guardia perché, quando meno ve l’aspettate, potrete essere voi, per una sera, i protagonisti di Big Show.