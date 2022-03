A cura di Ludovica Ragonesi

Tv8 è il canale in chiaro di Sky che ha legato i suoi telespettatori con programmi di successo, sia trasmessi in esclusiva, che “riciclati” qualche tempo dopo: si pensi, nel primo caso, a Italia’s Got Talent, la cui finale dello scorso 23 marzo è stata trasmessa i diretta. Nel secondo caso invece, troviamo l’intera stagione di MasterChef Italia, trasmessa invece “in differita”.

Ma Tv8 è anche il canale della sperimentazione, dove nuovi format vengono lanciati, riscuotendo spesso un discreto successo.

Si pensi a Name that Tune – Indovina la canzone, condotto nella sua prima edizione da Enrico Papi. Lo show musicale, in stile Sarabanda (condotto anni orsono proprio da Papi), vedrà per l’edizione 2022, un cambio nella conduzione.

Enrico Papi, migrato sulle reti Mediaset dove, a partire dall’8 aprile, condurrà il suo Big Show su Canale 5, lascia Tv8 per fare spazio al duo comico partenopeo dei The Jackal, Ciro Priello e Fabio Balsamo.

I The Jackal sono divenuti famosi grazie ai social. Ciro Priello però di strana ne ha fatta ed è sicuramente il volto più noto, dal momento che nel 2021 ha partecipato e vinto alla prima edizione di Lol - Chi ride è fuori sulla piattaforma Amazon Prime.

Successivamente Ciro ha partecipato allo show di Rai 1 ‘Tale e Quale Show’, condotto da Carlo Conti.

Ma la consacrazione vera e propria per Priello è arrivata con la conduzione di Anteprima Festival dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che Amadeus ha affidato al comico napoletano, insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto.

Fabio Balsamo invece è apparso in numerose pubblicità, come quella del caffè Borbone, sempre insieme al suo partner di lavoro e amico Ciro.

Name that Tune – Indovina la canzone è un game show musicale nel quale, a differenza di Sarabanda, partecipano come concorrenti i vip dello spettacolo.

Due anni fa, nel corso della prima edizione, ha vinto la squadra composta da Arisa, Morgan, Anna Tatangelo e Suor Cristina.

Attendiamo a breve che vengano svelati i nomi dei nuovi partecipanti che saranno guidati dai simpaticissimi Priello e Balsamo.