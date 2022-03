A cura della Redazione

Rai: brutte notizie per Mahmood e Blanco. I vincitori di Sanremo fanno flop. Ecco di cosa si tratta.

Mahmood e Blanco, reduci dalla vittoria schiacciante al 72° Festival di Sanremo, da due mesi a questa parte sono sempre stati in cima alle classifiche con il singolo Brividi.

Da un paio di giorni però sono stati scalzati da un cantante a sorpresa, Alberto Cotta Ramusino in arte Tananai. Il cantante si è classificato ultimo durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, ma ha raggiunto il primo posto in classifica con il suo brano intitolato Baby Goddamn.

A contribuire all’inaspettata scalata di Tananai ci ha pensato il social TikTok, dove la canzone è diventata virale. L’artista così si è classificato in vetta alla classifica Top 50 di Spotify Italia.

Una posizione in classifica che ha stupito Tananai stesso. Una volta scoperta la notizia dell’arrivo in prima posizione su Spotify, l’artista ha pubblicato su Instagram una stories in cui appare parecchio su di giri ed euforico per lo straordinario risultato.

Il pezzo Baby Goddamn sta continuando la scalata nelle classifiche. Infatti, il singolo ha raggiunto anche la quarta posizione della classifica Fimi.

Intanto Mahmood e Blanco saranno protagonisti anche dell’Eurovision 2022, dove rappresenteranno l’Italia essendo stati i vincitori del Festival di Sanremo condotto da Amadeus su Rai 1.