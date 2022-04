A cura di zara penna

Mediaset: Demet Özdemir anticipa le nozze? L’annuncio dell’ex di Can Yaman spiazza tutti.

Viene fermata all’uscita da un ristorante la bella attrice turca Demet Özdemir, insieme al suo fidanzato Oğuzhan Koç.

Il giornalista chiede ai due fidanzati quale fosse la data definitiva del loro matrimonio. Demet prima di rispondere afferma: “Abbiamo appena cenato perché dobbiamo riprendere a lavorare. Stiamo registrando ad un ritmo molto intenso. Ma stasera è stata una serata piacevole”.

Visto che Demet sembra aver deviato la domanda del giornalista, interviene Oğuzhan ironizzando sulla domanda: “Stiamo aspettando un tuo appuntamento. Dicci la data. Siamo disponibili in estate, come se potessimo farlo in estate”. A quel punto il giornalista chiede schiettamente “Vuoi dire luglio? È possibile?”.

Oğuzhan ribatte: “Possiamo sposarci quel giorno, ci fa comodo”.

Ovviamente i tre ironizzano sulla data del fatidico matrimonio tra Demet e Oğuzhan Koç.

Le fan però hanno subito ipotizzato che Demet abbia davvero intenzione di convolare a nozze a luglio invece di agosto come precedentemente ipotizzato dai tabloid turchi.

In una recente intervista infatti il partner di Demet, il cantante turco Oğuzhan Koç ha affermato: "Ci sposeremo ogni volta che Demet vorrà”.

Ciò che è certo è che la cerimonia si celebrerà a Çeşme.

Demet Özdemir, la bella Sanem di DayDreamer, è molto apprezzata dai sui sostenitori che sono molto felici per la sua vita amorosa e lavorativa.

In arrivo, infatti, una nuova serie tv firmata Disney Plus in cui una delle protagoniste sarà proprio Demet Özdemir. Dünyayla Benim Aramda (Tra il mondo e me), è questo il titolo della nova serie in cui Demet interpreterà il ruolo di Ilkin. Col lei ci sarà anche Melisa Döngel, la Ceren di Love is in the air, serie tv in onda su Canale 5 con Kerem Bursin e Hande Ercel.

In Dünyayla Benim Aramda, Demet interpreterà il ruolo di una proprietaria di una società di pubbliche relazioni. Hafsanur Sancaktutan, invece, interpreterà quello della migliore amica di Ilkin. Buğra Gülsoy sarà Tolga, la dolce metà di Ilkin.

