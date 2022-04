A cura di zara penna

Mediaset: Maria De Filippi lascia Uomini e Donne. Al suo posto Simona Ventura? Fan increduli. Ecco di cosa si tratta.

Era nell’aria. Già mesi fa si annunciava la volontà di Maria De Filippi di dare un taglio diverso a Uomini e Donne. In autunno secondo i rumors dovrebbe arrivare la versione Vip di Uomini e Donne.

Dopo il flop di Ultima Fermata, infatti, Maria De Filippi si sarebbe riunita con la sua produzione e avrebbe accettato il consiglio di andare in onda con la variante del dating show più famoso d’Italia.

Gli ascolti di Ultima Fermata oscillano tra il 10% e il 12% di share, ben lontani dalle aspettative iniziali: ovvero il 15%. Per tale ragione, anziché riproporre Ultima Fermata in estate, potrebbe andare in onda Uomini e Donne Vip con una mini stagione di 8 puntate in prima serata. Nonostante non ci sia ancora ufficialità, sul web spuntano i primi nomi dei tronisti vip e dei possibili corteggiatori.

In attesa della conferma di questo nuovo progetto, sul web c’è chi si sbilancia sui nomi dei protagonisti che potrebbero partecipare alla versione Vip di Uomini e Donne. Come tronisti, pare che le poltrone rosse saranno riservate a tre personaggi dello spettacolo, due uomini e una donna. I primi nomi emersi sono quelli di Pamela Prati, Antonio Zequila e Roger Balduino. Come si evince dunque non ci sarà limite d’età.

I corteggiatori dovrebbero essere anche loro personaggi dello spettacolo, ma c’è chi dice ci possano essere anche persone comuni.

Gli opinionisti saranno sempre Gianni Sperti e Tina Cipollari, mentre la conduttrice potrebbe non essere Maria De Filippi. Al suo posto potrebbe arrivare Simona Ventura o Silvia Toffanin. Insomma una versione uguale ma con volti diversi.

Per questa anticipazione i fan della De Filippi si scatenano. Non si può immaginare Uomini e Donne senza la De Filippi sulle scale.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: “Fuori Alessandra Celentano da Amici di Maria De Filippi”. Offesa al ballerino Nunzio. Il web si scatena

Rai: nuova inquietante fiction in arrivo dopo Studio Battaglia. Ecco quale. Il Trailer

Rai: famosa attrice di Doc Nelle tue mani, da Luca Argentero a Flavio Insinna dell’Eredità. Ecco di cosa si tratta

Mediaset, brutte notizie per Can Yaman e Francesca Chillemi: cancellata "Viola come il mare". Ecco perché

Rai: Christian De Sica confessa. “Paolo Conticini è più di un amante per me”. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Barbara D’Urso lascia Pomeriggio 5 e accetta la proposta della Rai. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI