A cura di zara penna

Rai: nuova fiction per Elena Sofia Ricci prima del grande ritorno in Che Dio ci aiuti 7. Ecco di cosa si tratta.

La Rai ha in programma una nuova miniserie che debutterà su Rai Uno il prossimo autunno e si intitolerà Fiori sopra l’inferno. La storia è tratta dal romanzo di Ilaria Tuti pubblicato nel 2018.

Le riprese della fiction sono già iniziate a fine marzo, e nei panni della protagonista ci sarà Elena Sofia Ricci che si confronterà con un ruolo completamente diverso da quello di Suor Angela in Che Dio ci aiuti.

Elena Sofia Ricci, come annunciato da Lux Vide, vestirà ancora i panni di Suor Angela nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, contrariamente a quanto trapelato per diversi mesi sul web.

La Ricci, nella nuova miniserie interpreterà Teresa Battaglia, una profiler sessantenne dall’atteggiamento quasi antipatico, dietro al quale si nasconde una grande fragilità legata alla sua salute. La donna, infatti, inizierà ad accusare i primi sintomi dell’Alzheimer. Lei, però, cercherà di nascondere questa condizione agli altri e a sé stessa continuando a lavorare come se nulla fosse. Ad un certo punto, un serial killer inizierà ad aggirarsi tra le Dolomiti e lei dovrà aiutare l’ispettore Massimo Marini in un’indagine lunga e complicata. Fiori sopra l’inferno, la miniserie con protagonista Elena Sofia Ricci, rispetterà il romanzo da cui è tratta, e proprio per questo le riprese avverranno negli stessi luoghi narrati dal libro.

Le prime scene che sono state girate a Tarvisio. Successivamente, la troupe si sposterà a Malborghetto, Camporosso, Saisera, Lago del Predil, Coccau, Pontebba ed Udine. La regia è di Carlo Carlei. A produrla, invece, sarà la Publispei, con cui la Ricci aveva già lavorato ai tempi dei Cesaroni.

