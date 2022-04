A cura di Ludovica Ragonesi

Vip che vanno, vip che vengono. Questa sembra essere la situazione attualmente in corso tra casa Rai e Mediaset.

Molti dei volti noti delle due principali reti italiane stanno compiendo “passaggi” da un canale tv ad un altro per accaparrarsi il programma più propizio.

Sembra essere proprio questo il caso del gieffino Davide Silvestri.

L’attore si è fatto conoscere al grande pubblico sin da ragazzino, quando entrò a far parte del cast della soap opera di Canale 5 ‘Vivere’, nel ruolo di Marco Falcon.

Fino al 2010 quella di Davide Silvestri è stata una carriera discretamente attiva. Poi, per il biondo attore, è sembrato esser calato il sipario.

Un oblio che è durato fino alla chiamata di Alfonso Signorini per la partecipazione al Grande Fratello Vip. Ed il reality di punta di Mediaset sembra aver dato nuova linfa a Davide che ha dato il meglio di sé nel programma.

Proprio nella casa più spiata d’Italia, infatti, Davide si è fatto conoscere per il suo carattere mite e per la sua simpatia. L’attore si è infatti esibito spesso in gag divertenti per intrattenere i coinquilini della casa, dando sfoggio anche delle sue doti di imitatore.

Ed è proprio quest’ultima qualità che avrebbe fatto guadagnare a Davide Silvestri una convocazione in Rai.

Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe infatti intervenuto proprio Carlo Conti che, nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, avrebbe deciso di inserire proprio il brillante attore.

Dal momento che Tale e Quale Show è una delle trasmissioni di punta del venerdì sera su Rai 1 che ha lanciato (e rilanciato) numerosi Vip, quest’occasione potrebbe essere per Davide Silvestri una chance importantissima per un nuovo meritatissimo slancio di carriera.

