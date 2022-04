A cura di Ludovica Ragonesi

Per le showgirl del mondo dello spettacolo prendersi cura di sé è un atto imprescindibile per la propria carriera.

Così il ricorso a personal trainer per allenamenti mirati, massaggi ad hoc per drenare la cellulite (semmai in alcune ce ne fosse traccia), macchinari innovativi per una body shape invidiabile, fanno proprio parte del lavoro che molte starlette della tv sono tenute quotidianamente a fare per essere sempre sulla cresta dell’onda.

Una delle principali fautrici dei trattamenti di bellezza è proprio Belen Rodriguez, che del suo fisico scolpito ha fatto un marchio di fabbrica. La modella argentina del resto, sui social non fa mistero della sua routine di bellezza e dei trattamenti a cui si sottopone periodicamente.

E di tutto questo spesso rende partecipi i suoi follower proprio dalle pagine dei suoi account social.

Nel corso delle recenti stories di Instagram, vediamo infatti la bella Belen nello studio di un dottore milanese, distesa su un lettino, per un trattamento di ozonoterapia. Ma a sorpresa, nella stessa stanza e nel lettino accanto a lei, spunta Victoria Cabello.

Terapia di coppia si potrebbe ironicamente dire. Victoria e Belen del resto sono diversissime l’una dall’altra, sia esteticamente che professionalmente.

Tuttavia, il siparietto che si è creato nello studio del dottore, ha visto le due showgirl simpaticamente complici.

L’ironica scenetta è stata ripresa anche nelle ig stories di Victoria Cabello che, oltre ad esprimere una “sana invidia” per il ventre piattissimo di Belen, le ha addirittura affidato una missione: “Belen, mi trovi un fidanzato? Non conosci qualcuno?”.

Chissà se la bella argentina non accontenti l’amica e rispolveri tra le sue conoscenze qualche simpatico ragazzone che possa stare al passo della super energica Victoria.

