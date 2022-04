A cura di Ludovica Ragonesi

Aria di rivoluzione in Mediaset. Forte sembra essere infatti la necessità di rinnovare i volti e il palinsesto dell’emittente milanese.

A farne le spese potrebbe principalmente essere una delle conduttrici più chiacchierate delle ultime settimane: Barbara D’Urso.

La “Barbarella nazionale” non si può dire che i questi mesi abbia vissuto un periodo facilissimo dal punto di vista professionale: a lei è stata affidata una nuova trasmissione, La Pupa e il secchione su un canale “minore” delle reti Mediaset, Italia 1.

Questa svolta è stata vista da molti come un tentativo di relegare la conduttrice napoletana in seconda classe. Se a questo aggiungiamo che gli ascolti della trasmissione non sono proprio lusinghieri, allora la poltrona della D’Urso sembra traballare sempre di più.

Certo Barbara D’Urso non è una donna che si lascia facilmente intimidire e quel rapporto amore/odio proprio con l’amministratore delle reti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, non ha scalfito minimamente la presentatrice, che invece procede fiera e sicura di sè nella conduzione dei suoi programmi.

Ma per Barbara D’Urso è arrivato comunque lo stop.

Pomeriggio Cinque infatti passerà nelle mani della giornalista ed ex attrice Veronica Gentili, attualmente alla guida del talk show politico e di attualità Controcorrente, in onda su Rete 4.

Ma il passaggio di testimone non sarà definitivo: Veronica Gentili infatti prenderà le redini del programma di approfondimento pomeridiano su Canale 5 soltanto nel periodo estivo.

Barbara D’Urso può dunque dormire sonni tranquilli, con Pomeriggio Cinque di nuovo nelle sue mani a partire dal prossimo autunno.

