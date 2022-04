A cura di zara penna

Mediaset: addio a Raimondo Todaro. Lascerà Amici di Maria De Filippi? Ecco perché

Primo e ultimo anno di Raimondo Todaro ad Amici di Maria De Filippi? Sembrerebbe di si.

L'insegnante ha condiviso sui social i suoi nuovi progetti, che per grande dispiacere del pubblico lo terranno lontano dall'Italia per un po'.

Dopo l’esperienza di Todaro come insegnante di Amici, l’ex ballerino di Milly Carlucci andrà via dall’Italia.

Raimondo è riuscito nel talent della De Filippi a conquistare il pubblico.

Il suo carattere forte e le opinioni che tiene ad esprimere sempre in ogni situazione, creano delle dinamiche interessanti all'interno dal talent show di Maria De Filippi, soprattutto durante i serali, quando non mancano gli scontri con Alessandra Celentano.

Subito dopo Amici Raimondo Todaro partirà in crociera con sua moglie Francesca Tocca, ballerina professionista del talent.

Stando alle indiscrezioni sul web Maria De Filippi non ha nessuna intenzione di perdere Raimondo come insegnante di ballo, infatti lo vuole anche nella prossima edizione. Nei piani di Todaro però ad oggi sembra esserci altro.

Il futuro di Todaro ad Amici resta quindi incerto. Questo naturalmente non vale per Alessandra Celentano, che ormai da più di 20 anni è un’icona fissa nel programma di Maria De Filippi. Nonostante il suo carattere e spesso il suo essere arrogante, la Celentano mantiene la poltrona da insegnante da anni.

Intanto proseguono le puntate del serale di Amici. Maria De Filippi porta a Mediaset grandi numeri e questi dati si riconfermano ogni anno. Per la conferma di Raimondo Todaro, però, bisognerà aspettare ancora qualche mese.

