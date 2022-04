A cura di Ludovica Ragonesi

Emily in Paris è una delle serie televisive di maggior successo della piattaforma Netflix.

La seconda stagione della serie ha visto, oltre alla riconferma del cast originale, anche nuovi ed interessanti ingressi: Lucien Laviscount, che interpreta Alfie, ovvero l’affascinante businessman inglese che fa perdere la testa alla protagonista Emily Cooper (interpretata dall'attrice Lily Collins, figlia del famoso musicista e cantante Phil Collins), è stato appunto una rivelazione della seconda stagione.

Ma se gli ultimi episodi si sono conclusi con il rientro di Alfie a Londra, cosa che ha fatto pensare ad un'uscita di scena definitiva del personaggio, è di queste ore una notizia che ha fatto sobbalzare le fan innamorate del carismatico attore: Lucien Laviscount (e quindi Alfie) è stato infatti riconfermato anche per la terza stagione della serie.

Cosa accadrà nella terza stagione di Emily in Paris?

La seconda stagione si è concentrata sull'amicizia tra Alfie ed Emily, che si è poi evoluta in una vera relazione romantica. La loro love story si è però conclusa molto presto, a causa del rientro di Alfie nel Regno Unito. Emily a quel punto, trovatasi sola, ha capito che il suo cuore in realtà apparteneva a Gabriel.

Cosa succederà quindi ad Emily nel terzo capitolo della sua storia? Sicuramente la protagonista, che nell’ultimo episodio si era trovata di fronte al bivio se restare a Parigi o rientrare in America, sceglierà ancora la capitale francese.

Con la riconferma di Alfie nella terza stagione, Emily riuscirà a dimenticare Gabriel?

Avremo certamente modo di vedere come evolverà l’intricata situazione sentimentale della protagonista, dal momento che Emily in Paris è stata rinnovata da Netflix per altre due stagioni. I fan sono già in visibilio.

