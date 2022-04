A cura di Benedetta Esposito

Britney Spears si è confessata sui social, ammettendo di aver paura di ricadere in una situazione spiacevole, già vissuta in passato.

Ricordate la musica dei primi anni 2000? Se la risposta è affermativa non potete non rammentare le canzoni di Britney Spears.

Quest’ultima, cantante, ballerina, attrice, stilista e personaggio televisivo, sebbene americana, è famosissima in Italia per i suoi brani ed è considerata regina della musica pop.

Il suo primo debutto nell’industria musicale è avvenuto a soli 17 anni ma, da quel momento, non si è più fermata, raccogliendo un successo dopo l’altro e raggiungendo la fama, a livello mondiale, grazie ai primi due album, Baby One More Time e Ooops! … I Did It Again, che hanno venduto 50 milioni di copie.

Quando si parla di Britney è ovvio che si ricordi la sua musica, ma, ad un certo punto della sua vita, qualcosa è cambiato e le pagine del gossip, che parlavano dei suoi record e del suo talento musicale, dal 2007, cambiarono tematica.

Da quell’anno la vita della Spears cambia e, presto, scompare dalla circolazione.

Il 17 febbraio, la cantante, chiese ad una parrucchiera di Los Angeles di rasarla a zero e, al suo rifiuto, Britney afferrò un rasoio elettrico e si tagliò, da sola, completamente i capelli.

Questo gesto per molti, ma anche per la stessa, segna lo spartiacque della sua vita, dividendo il periodo di gloria con quello, successivo, della sua decaduta.

La disavventura Britney Spears: rinchiusa in una clinica di riabiliatzione

Nelle settimane seguenti all’avvenimento, la cantante fu rinchiusa in una clinica di riabilitazione, e nell’ottobre dello stesso anno, perse la custodia dei figli (Sean e Jayden James), ma non accettandolo, li rapì, rinchiudendosi con loro, in un bagno, per non farseli portare via.

Di quel periodo si ricorda un post, scritto dalla stessa, sui social: “Ho davvero toccato il fondo. Ora non penso che il mio problema fosse alcol o depressione. Ero come una bambina affetta da ADHD (sindrome da deficit di attenzione e iperattività) che corre in giro”.

Dopo altre vicende simili, tra cui anche arresti per essere stata trovata sotto effetto di stupefacenti, Britney si è fatta forza e, malgrado tutto, ha ripreso in mano le redini della sua vita, riacquisendo nel 2015, dopo sette anni, la custodia completa dei figli.

Oggi, all’età di ben 40 anni, Britney Spears è una persona nuova, felice e orgogliosa di annunciare, come ha fatto in questi giorni, sul suo profilo Instagram, di essere in attesa del terzo figlio: “Ho fatto un test di gravidanza. Ebbene, avrò un bambino. Se fossero due potrei impazzire. Ovviamente non uscirò molto perché ci sono i paparazzi in agguato per fare soldi con le mie foto, come hanno sfortunatamente già fatto”.

La pop star, ha confessato di essere contenta ma, allo stesso tempo, spaventata e di aver paura di ricadere in una situazione spiacevole, già vissuta in passato: “E’ dura perché quando ero incinta, avevo la depressione prenatale. È una cosa assolutamente orribile. All’epoca le donne non ne parlavano. Alcune persone pensavano fosse pericoloso che una donna si lamentasse con un bambino dentro di sé. Oggi le donne ne parlano sempre. Grazie al cielo non dobbiamo più tenerlo segreto. Stavolta farò yoga tutti i giorni”.

Che dire! La paura è normale ma se lei è riuscita a reagire ad un periodo così negativo della sua vita, sicuramente avrà anche la forza di affrontare questi nove mesi di gravidanza.

