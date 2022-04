A cura di Benedetta Esposito

Belen Rodriguez, la nota showgirl argentina, che ha fatto innamorare milioni di italiani, è finita tra le pagine del web, per un annuncio, o meglio una richiesta di aiuto.

Generalmente paparazzata per la sua movimentata vita sentimentale e soprattutto per il continuo prendersi e lasciarsi con l’ex ballerino, oltre che ex marito, Stefano De Martino, questa volta è finita sotto i riflettori per qualcosa di diverso.

Oramai, anche i muri conoscono la sua storia e tutti sanno che Belen, oltre ad essere una figura preponderante nel mondo della tv, è anche madre di due figli, avuti con uomini diversi, ovvero Santiago prima, nato dalla relazione con De Martino e la piccola Luna Marì, nata dall’unione con Antonino Spinalbese.

Per quanto i due uomini, nonostante gli avvenimenti che li hanno portati ad allontanarsi dalla showgirl, continuano, amorevolmente, a prendersi cura dei rispettivi figli, Belen, data la sua carriera che le porta via molto tempo, ha deciso di assumere una tata per i due piccoli.

L’annuncio non è passato inosservato, soprattutto per la cifra che lei ha deciso di sborsare, tanto che più di metà Italia si è offerta di prendersi cura dei suoi figli.

La cifra esatta che la Rodriguez ha deciso di sborsare non è stata resa nota, ma secondo le voci circolanti, non va al di sotto di 5.000 euro, somma di denaro spesa anche da un altro personaggio famoso, ovvero Chiara Ferragni, quando ha ingaggiato una tata per i suoi figli Leone e Vittoria.

Per il momento la showgirl non ha ancora assunto nessuno, perché sicuramente è alla ricerca di qualcuno che rispecchi standard molto alti.

È vero, è alquanto impossibile che noi, poveri mortali, potremmo essere i fortunati, ma tentare non costa nulla e la speranza è l’ultima a morire, quindi perché non provare a candidarci?

