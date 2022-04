A cura di zara penna

Mediaset: Kerem Bürsin e Hande Erçel, tutta la verità sulla fine del loro amore.

Kerem Bürsin e Hande Erçel ancora nel mirino della cronaca rosa. Questa volta, però, è Kerem ad avere la peggio. Infatti, le fan hanno puntato il dito contro l’attore turco accusandolo di aver tradito Hande.

I due attori protagonisti di Love is in the air, la soap in ona su Canale 5 che ha fatto sognare milioni di italiani, si sono lasciati da qualche settimana. All’inizio non circolavano voci sul perché di questa rottura. Molte ipotesi al riguardo, dal carattere forte dei due, ai troppi impegni lavorativi, fino ad ipotizzare ad un tradimento di Hande con l’imprenditore dei gioielli Atasay. Nulla di vero. Il tradimento c’è stato, ma non da parte di Hande.

Stando ai tabloid turchi e spagnoli, Kerem Bürsin, durante i suoi viaggi di lavoro in Spagna, avrebbe conosciuto Stephanie Cayo, una famosa modella che gli avrebbe fatto perdere la testa. Con l’influencer in questione l’attore turco potrebbe aver tradito la sua partner Hande.

Dopo la divulgazione di questa notizia che ha sconvolto il web e le followers di Hande e Kerem, non è arrivata nessuna smentita sul presunto tradimento.

Kerem Bürsin e Hande Erçel si sono sempre mostrati molto riservati circa la loro vita privata, anche quando erano ancora una coppia, e adesso continuano a mantenere un certo riserbo su quel che c’è stato tra di loro. Per questo, i due protagonisti di Love is in the air non sembrano interessati a comunicare le ragioni della loro rottura, né a difendersi in caso si accuse.

Nel frattempo, non sono arrivate dichiarazioni dalla modella spagnola, che all’indomani della diffusione della notizia di una presunta relazione con Bürsin ha subito diversi “attacchi” sui social per averlo “rubato” alla bella Hande. Stesse accuse sono state rivolte a Serkan Bolat, che è stato preso di mira dalle fedelissime di Hande che non digeriscono il alcun modo l'idea che la loro beniamina sia stata tradita.

