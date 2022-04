Mediaset, Soleil Sorge ospite de Le Iene: il comportamento di Belen Rodriguez fa indignare i fan

A cura di Benedetta Esposito

A distanza di poco tempo, la nota influencer Soleil Sorge ha avuto nuovamente a che fare con Le Iene, partecipando come ospite al programma.

Giusto qualche settimana fa, esattamente il primo di questo mese di aprile, Soleil è stata coinvolta in uno scherzo, un pesce d’aprile, organizzato proprio dalle Iene, il programma Mediaset, condotto, quest’anno, dalla showgirl argentina Belen Rodriguez e da Teo Mammucari.

Ovunque vada e si presenti, la Sorge riscuote sempre un grandissimo successo, godendo di una forte ammirazione da parte del pubblico, tanto che molti, si sono rivolti a Davide Parenti, ideatore e autore dello show, affinché l’influenzer possa essere promossa come conduttrice della prossima edizione del format.

L’ipotesi, alquanto plausibile, di vedere Soleil al timone delle Iene, rimane comunque ancora da discutere e, per prendere una decisione ci vorrà del tempo. Dunque, sebbene possa rappresentare un argomento degno di attenzione e da valutare con attenzione, è passato in secondo piano dato che qualcosa, avvenuto nell’ultima puntata dello show, ha attirato maggiormente l’interesse, creando anche una certa indignazione.

Belen Rodriguez e Teo Mammucari presentano Soleil

Come d’abitudine, in qualsiasi programma, gli ospiti vengono presentati mediante una breve, ma concisa, descrizione della loro vita e carriera e così è stato anche per la Sorge. A svolgere tale ruolo è stata Belen, la quale, dapprima ha raccontato al pubblico dei programmi in cui ha presenziato Soleil, ovvero: Uomini e Donne, Il Grande FratelloVip, L’Isola dei Famosi e Pechino Express, ma poi è passata alla vita sentimentale dell’influencer, buttandosi, per una sua affermazione, come si è soliti dire, “la zappa sui piedi”.

La conduttrice ha fatto una lista degli uomini con cui la Sorge ha avuto una storia, nominando: gli ex tronisti Luca Onestini e Marco Cartasegna, poi, ancora Gianmaria Antinolfi (con cui anche lei, nell’estate del 2020, ha avuto una relazione). Ciò che non è passato inosservato, almeno da parte di Teo Mammucari, è stata l’omissione, da parte dell’argentina, del fratello Jeremias, il quale nel 2019 ebbe una storia con Soleil, dopo essersi conosciuti ed innamorati all’Isola Dei Famosi. Teo non ha potuto fare a meno di ricordare il nome del ragazzo, suscitando una semplice risata da parte dell’ex che ha preso con leggerezza ed ironia anche le frecciatine mandatele dal conduttore riguardo il famoso triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran.

Il web si scatena contro la showgirl argentina

Se la conversazione tra i due conduttori e l’ospite si è conclusa, poi, amichevolmente, sul web, invece, si è scatenato un polverone.

L’omissione del nome Jeremias da parte della sorella non è piaciuto ai fan che, prontamente sul web, si sono schierati dalla parte di Soleil.

Ecco alcune frasi scritte sui social: “Belen è l’ultima persona sulla faccia della terra che può fare la lista a Soleil”. E ancora: “Si vede palesemente che Belen e Soleil non si possono vedere”. E per finire: “Belen, ma ringrazia che tuo fratello è stato con Soleil”.

Non ci sono dubbi. È vero, Belen è l’ultima a poter parlare di liste, ma anche Soleil non scherza mica!

